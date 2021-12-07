Глава СК раскритиковал работу региональных управлений ведомства за возросшее число оправдательных приговоров

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин раскритиковал работу региональных управлений ведомства за возросшее число оправдательных приговоров. Особенно тревожной по этому показателю он назвал в ходе оперативного совещания ситуацию в Красноярском крае, Хакасии, Калужской и Костромской областях. Как отмечается на сайте СК, работу управления в Татарстане Бастрыкин подверг «серьезной критике». Бастрыкин отметил, что большинство оправдательных приговоров выносятся по уголовным делам о преступлениях против личности и присяжными.

Как напоминает «Новая газета», в текущем году в суды было направлено более 73 тысяч уголовных дел в отношении более 82 тысяч обвиняемых. При этом, оправданы были менее 1% подсудимых.

