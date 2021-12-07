Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поручили продолжить диалог Москвы и Вашингтона по Украине, сообщил Белый дом по итогам переговоров глав государств. Отмечается, что Байден заявил российскому коллеге об обеспокоенности США и их союзников в связи с концентрацией российских сил близ Украины, призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии, а также предупредил о «сильных экономических и иных мерах» в случае военной эскалации.

Отмечается, что главы государств также обсудили диалог по стратегической стабильности, по киберпреступлениям, и совместную работу по региональным вопросам, в том числе Иран.