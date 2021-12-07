Новая газета узнала о запрете студентам ВШЭ проходить практику в организациях, признанных Минюстом иноагентами

Новая газета узнала о запрете студентам Высшей школы экономки проходить практику в организациях, признанных Минюстом иноагентами. Речь идет об учащихся бакалаврских программ «журналистика» и «медиакоммуникации». В письме Департамента медиа вуза, которое имеется в распоряжении издания говорится, что институт не сможет оформить практику в организации, признанной иноагентом. Касается ли запрет других подразделений «Вышки», неизвестно.

В самом университете отрицают такой запрет. Такие решения не принимались ни на уровне ректората, ни на уровне факультета, говорится в ответе вуза на запрос «Новой». При этом отмечается, что студенты действительно получили письмо, содержащее неверные сведения. В Вышке объяснили это ошибкой менеджера по практике, отправлявшего письмо по своей инициативе и без согласования со своим руководством. Это связано с неверным пониманием законодательства, отмечается в письме.