Верховный Суд рассмотрит иск об оспаривании указа президента и приказа ФСБ о засекречивании данных сотрудников НКВД

Верховный Суд России рассмотрит завтра иск об оспаривании указа президента и приказа ФСБ о засекречивании данных сотрудников НКВД.

Сотрудник архива «Международного мемориала*» Алексей Макаров отметил «Эху», что на протяжении последних нескольких лет наблюдается тенденция по засекречиванию архивных материалов.

Макаров добавил, что, учитывая недавние иски с требованием о ликвидации «Международного мемориала*», даже если решение суда будет в сторону исторической правды, это не значит, что ведомственные архивы будут его исполнять.

Российские власти считают «Мемориал*» и «Международный мемориал*» иностранными агентами.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.