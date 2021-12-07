Z Архив новостей новости
5 8 6 3380
21:01, 07 декабря 2021

Переговоры президентов России и США продолжались чуть более двух часов

Владимир Путин и Джо Байден общались по видеосвязи в закрытом от прессы режиме. Российские агентства опубликовали короткое видео, на котором лидеры поприветствовали друг друга.

Как сообщалось, Путин находился при этом в своей резиденции в Сочи, Байден в Белом доме в Вашингтоне. Совместного заявления по итогам переговоров не ожидается. Ранее предполагалось, что главными темами станет ситуация вокруг Украины и расширение НАТО на Восток.
Белый дом сообщил, что после беседы с Путиным, Байден обсудит итоги с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрании меры пресечения по делу о госизмене Сейчас Наталья Поклонская посол России в республике Кабо-Верде…

5 55 6 5045
Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 180 6 19086 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 174 6 18774 02.12
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 185 6 21929 06:12
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 56 6 8290 12:16
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 44 6 7569 03.12
Новости

При стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы скончались администратор и охранник Еще 4 человека пострадали, в их числе 10-летняя девочка…

5 34 6 6079
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как остудить Украину? Жёсткий визовый режим и отнять дудку Можно, конечно, обсуждать этот вопрос, выстраивая различные заумные конструкции, ссылаясь на геополитические интересы США и России, но в жизни гораздо проще…

5 86 6 15271 06.12
Блоги

+ Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Речь на вручении премии «Звезда Театрала»…

5 201 6 37122 10:44
8читать ;смотреть
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 274 6 51862 05.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 91 6 17445 01.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 101 6 21079 06.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Как тюрьма помогает понять феминисток Решил и записался в швейный цех. — Значит, швея, — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть…

5 171 6 37221 12:19
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. политик, историк, журналист

Дело межгосударственной важности Умиляет готовность нынешних сербских властей вставать на задние лапки перед большим братом из Кремля. Теперь понятно, о каком «сотрудничестве в области безопасности» говорили Патрушев и Вулин на встрече в середине мая…

5 23 6 5099 19:06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Украина и четыре думские партии войны Что единороссы, что зюгановцы, что прилепинцы-мироновцы, что жириновцы — это одна и та же партия войны.

5 100 6 24294 04.12
Новости

Переговоры президентов России и США завершились Они продолжались чуть более двух часов…

5 35 6 8741

Популярное за неделю

Новости

Два человека погибли, трое пострадали в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы Стрелявшего задержали, сообщил мэр Сергей Собянин…

5 52 6 49400
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Окно в Европу должно быть точно по размеру ракеты. А больше, с точки зрения Владимира Владимировича, ничего и не надо…

5 34 6 78231 01.12
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3544 05.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 298 6 154462 02.12
Интервью Пастуховские четверги

Владимир Пастухов гость: Владимир Пастухов научный сотрудник University College London

Они рациональны. У них есть две угрозы: умрет один миллион больше, один миллион меньше — или поссориться со своим электоратом…

5 59 6 63859 02.12
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9349004
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5104600

Сегодня в эфире