Переговоры президентов России и США продолжались чуть более двух часов

Владимир Путин и Джо Байден общались по видеосвязи в закрытом от прессы режиме. Российские агентства опубликовали короткое видео, на котором лидеры поприветствовали друг друга.

Как сообщалось, Путин находился при этом в своей резиденции в Сочи, Байден в Белом доме в Вашингтоне. Совместного заявления по итогам переговоров не ожидается. Ранее предполагалось, что главными темами станет ситуация вокруг Украины и расширение НАТО на Восток.

Белый дом сообщил, что после беседы с Путиным, Байден обсудит итоги с лидерами Германии, Франции, Италии и Великобритании.

