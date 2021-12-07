Снегопад в Москве побил рекорд для 7 декабря более чем 70-летней давности

В разных районах столицы выпало от 7 до 12 мм осадков. При этом снег продолжает идти, окончательные итоги синоптики подведут после девяти вечера, — сообщил ТАСС ведущий сотрудник Центра погоды Фобос Евгений Тишковец. По его словами, в последний раз такой сильный снегопад в этот день отмечался в Москве в 1949 году.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что высота сугробов в столице сегодня превысила 20 сантиметров.