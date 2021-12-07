Россиянин Ян Непомнящий в третий раз проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону

Это была уже 9-я из 14-ти партий, она завершилась на 39-м ходу. Россиянин играл белыми фигурами. До этого Карлсен выигрывал дважды, остальные поединки завершились ничьей. Всего счет в матче стал 6:3 в пользу норвежца.

Следующая встреча состоится 8 декабря.

