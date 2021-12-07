Суд в Дании снял арест с российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе»

Уже сегодня оно отправится в Россию, — сообщили агентству РИА Новости в Институте океанологии имени Ширшова, которому принадлежит судно. Корабль был задержан в начале ноября в датском порту Скаген. Как сообщили в посольстве России в Копенгагене, причиной были названы обеспечительные меры по иску канадской компании в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна.
2021-12-07T20:31:01+03:00
2021-12-07T20:31:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 07 декабря 2021
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