Суд в Дании снял арест с российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе»

Уже сегодня оно отправится в Россию, — сообщили агентству РИА Новости в Институте океанологии имени Ширшова, которому принадлежит судно. Корабль был задержан в начале ноября в датском порту Скаген. Как сообщили в посольстве России в Копенгагене, причиной были названы обеспечительные меры по иску канадской компании в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна.