Переговоры президентов России и США завершились

Они продолжались чуть более двух часов. Беседа Владимира Путина и Джо Байдена проходила в формате телемоста в закрытом для прессы режиме. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков предполагал, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция. Он отмечал, что такой формат принципиально ничем не отличается от личной встречи.

В Белом доме сказали, что после переговоров с Путиным, Байден обсудит их итоги с лидерами Великобритании, Германии, Франции и Италии.