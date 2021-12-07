Объединенные Арабские Эмираты перейдут на новую рабочую неделю с выходными по западному образцу

Изменения вступят в силу с нового года. Теперь федеральные чиновники будут отдыхать по субботам и воскресеньям. Ранее выходные были в пятницу и субботу. При этом в пятницу будет введен короткий день. Сотрудники должны будут находиться на рабочих местах с 7:30 до 12:00, а с понедельника по четверг — с 7:30 до 15:30. Таким образом, продолжительность рабочей недели в стране составит четыре с половиной дня, сообщает местное информагентство WAM. Отмечается, что пятничные утренние молитвы перенесут на более позднее время, чтобы работающие люди могли на них присутствовать.

До конца 90-х в Объединенных Арабских Эмиратах и вовсе был один выходной — по пятницам. Затем жители начали отдыхать еще и по четвергам. Система, которая действует в стране сегодня, появилась в 2006 году.