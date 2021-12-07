В Совете Федерации не поддержали идею запретить продажу алкоголя на Новый год

Это приведет к обратному эффекту, люди пойдут заранее закупаться спиртным, в результате его употребление увеличится, — сказал РИА Новости сенатор Владимир Круглый.

Ранее за введение ограничения выступил депутат Госдумы, «единоросс» Султан Хамзаев. По его словам, в праздники на глаза попадается больше спиртного, чем новогодних атрибутов. Чтобы граждане не спивались, депутат предложил сделать бесплатным посещение кинотеатров и музеев. Хамзаев намерен до конца года направить запрос по этому поводу в Минкультуры.

В свою очередь зампред думского Комитета по охране здоровья Леонид Огуль высказался за разумные ограничения на продажу алкоголя в праздники и не только в новогодние. В частности, за отсутствие навязчивой рекламы. При этом он отметил, что спиртное должно перестать быть атрибутом Нового года.