Мосгорсуд отменил приговор двум участникам перестрелки в «Москва-Сити»

Дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Основания станут известны после изготовления решения суда в полном объеме, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Орлова.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова — бывших охранников бизнесмена Гавриила Юшваева — к 16 и 15 годам лишения свободы соответственно. До этого коллегия присяжных признала их виновными в хулиганстве, незаконном приобретении и ношении оружия, а также покушении на убийство.

Сейчас продолжается расследование дела в отношении бывшего следователя СК Левона Агаджаняна. Его обвиняют в фальсификации доказательств по делу о перестрелке, с декабря прошлого года он находится под арестом.