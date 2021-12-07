Глава СК Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о расследовании стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил оперативный доклад о расследовании стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Также он поручил следственным органам столичного главка СК представить первые результаты расследования, — сообщается на сайте ведомства. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В результате стрельбы в многофункциональном центре «Рязанский» погибли два человека, четверо пострадали. Злоумышленник задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейский, который обезвредил и задержал нападавшего, будет представлен к награде.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям убийство двух и более лиц и незаконный оборот оружия.

