Белоруссия вводит продовольственное эмбарго на ввоз широкого перечня западных товаров

Ограничения вступят в силу с 1 января, и коснутся США и других западных стран, которые ранее ввели санкции в отношении республики.

Запрет коснется, в частности, мясо-молочной продукции, фруктов, овощей, кондитерских изделий. Исключение сделают для детского питания и товаров для личного потребления. По данным белорусского Совета министров, с начала этого года Белоруссия импортировала из этих стран продовольственных товаров на общую сумму более 35 миллионов долларов.