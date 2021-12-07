Суд в Дании снял арест с научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», задержанного в начале ноября по иску канадской компании. Ему разрешено покинуть территорию страны, — сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобрнауки. В российском посольстве в Дании пока эту информацию не комментировали.

Судно, владельцем которого является Институт океанологии РАН задержали в начале ноябре в датском порту Скаген.