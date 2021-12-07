Проект поправок к закону о полиции прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты поддержали право силовиков проникать в жилые помещения против воли находящихся там граждан и вскрывать личные автомобили в ряде случаев. В том числе, при обеспечении общественной безопасности во время беспорядков, а также для пресечения преступлений.
2021-12-07T19:32:24+03:00
2021-12-07T19:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 07 декабря 2021
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