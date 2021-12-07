Белоруссия объявила об ответных мерах в отношении США и Евросоюза из-за недавних санкций

Минск введёт продовольственное эмбарго в отношении большого списка товаров из западных стран, которые как считают власти Белоруссии, проводят недружественную политику. Запретят ввозить из США, стран Евросоюза, Британии, Канады и ряда других мясо-молочную продукцию, фрукты и овощи, кондитерские изделия. Исключение составят детское питание, а также товары для личного потребления. Остальные заместят своей продукцией или поставками из дружественных стран, сказали в пресс-службе правительства Белоруссии. Речь идёт о России и государствах евразийского экономического союза. Мера начнёт действовать с 1-го января и продлится не менее полугода. За 10 месяцев нынешнего года Белоруссия импортировала из стран, попавших под эмбарго, продовольствия и продуктов питания на сумму более полумиллиарда долларов, отметили в Минске. На прошлой неделе из-за миграционного кризиса на границе с Польшей США и ЕС ввели санкции против Белоруссии. Под них попал ряд госкомпаний и порядка 20 чиновников, а также один из сыновей Александра Лукашенко Дмитрий, глава организации «Президентский спортивный клуб». Санкции поддержали Британия и Канада.

Российский МИД осудил новые санкции против Белоруссии и назвал их вмешательством во внутренние дела страны.