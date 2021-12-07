Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники, так как ежегодная динамика смертности не меняется из-за чрезмерного употребления. В эфире телеканала «Дождь*» он отметил, что все культурные мероприятия в период праздников должны стать бесплатными.

Хамзаев добавил, что злоупотребление алкоголем связано с тем, что граждане не знают, чем себя занять.

Российские власти считают телеканал «Дождь*» иностранными агентом.

В Госдуме выступают за разумные ограничения на продажу алкоголя в праздники. В частности, за отсутствие его навязчивой рекламы. Об этом сказал РБК первый зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль. При этом он отметил, что спиртное должно перестать быть атрибутом Нового года.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.