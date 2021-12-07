Десятилетняя девочка, пострадавшая в результате стрельбы в МФЦ, прооперирована в Морозовской детской больнице

Десятилетняя девочка, пострадавшая в результате стрельбы в столичном МФЦ, прооперирована в Морозовской детской больнице. Операция прошла успешно, — сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Главный врач больницы Валерий Горев уточнил, что при поступлении в медучреждение состояние ребенка оценивалось как средней степени тяжести, она находилась в сознании. Вопрос о выписке будет решаться в конце недели. По мнению врача, ребенку потребуется психологическая помощь.

Всего в результате нападения пострадали четыре человека, двое скончались – сотрудница и охранник. По предварительным данным, мужчина открыл огонь после того, как его попросили надеть маску.

Очевидцы рассказали агентству РИА Новости, что во время происшествия прятались в кабинетах.

Злоумышленника задержали. Им оказался 45-летний москвич Сергей Глазов, демобилизованный из армии в 2010 году. Он находился в неадекватном состоянии, ему назначат психиатрическую экспертизу.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что нападение злоумышленник планировал заранее. Стрелял он из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие не было на него зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.

