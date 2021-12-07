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18:36, 07 декабря 2021

В Совете Европы обеспокоены исками о ликвидации «Мемориала»

Комиссар СЕ Дуня Миятович обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с призывом привести российское правоприменение в соответствие с европейскими стандартами. Она напомнила, что закон об иностранных агентах, ставший поводом для исков, Совет Европы давно признал угрозой для гражданского общества. Миятович отмечает, что Россия, являясь членом Совета, до сих пор игнорирует это решение.
Напомним, Международный Мемориал* и одноименный правозащитный центр в России объявлены иноагентами.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


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