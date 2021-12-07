В России сократили срок действия ПЦР-тестов на коронавирус

Теперь он составляет 48 часов, а не 72, как было ранее. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такую меру она анонсировала еще неделю назад, объяснив это данными о повышенной заразности нового штамма коронавируса омикрон.

Накануне ведомство сообщило, что новая разновидность ковид-19 выявлена у двух прибывших в Россию из ЮАР пассажиров.

