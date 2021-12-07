Президенты России и США в эти минуты проводят переговоры по видеосвязи

Такой формат общения они используют впервые. Владимир путин находится в резиденции в Сочи, Джо Байден в Белом доме в Вашингтоне. Беседа проходит в закрытом для прессы режиме.

Ожидается, что в числе прочего обсуждаются ситуация вокруг Украины и расширение НАТО на восток.