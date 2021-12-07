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18:34, 07 декабря 2021

Операция раненной при стрельбе в МФЦ девочки прошла успешно

Сейчас она просыпается, ее выпишут к концу недели, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главврача Морозовской больницы. Информацию также подтвердила вице-мэр Анастасия Ракова.
Всего в результате происшествия четыре человека пострадали, двое погибли. Стрелка задержали. Как сообщили в правоохранительных органах, им оказался 45-летний москвич Сергей Глазов, который демобилизовался из армии в 2010 году в звании подполковника. По предварительным данным, он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. Оружие не было на него зарегистрировано. Мужчина находился в состоянии невменяемости, ему назначат психиатрическую экспертизу
Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Прокуратура взяла расследование под контроль.



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