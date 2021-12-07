Крупнейшие российские сети кинотеатров отказались от проката фильма «Елки-8» из-за ранней онлайн-премьеры, сообщает газета «Коммерсант».

Кинолента должна дебютировать на больших экранах 16 декабря, но уже всего спустя две недели получить доступ к новинке смогут все подписчики стриминговой платформы ivi. По мнению четырех крупнейших киносетей России, «Синема Парк», «Каро», «Киномакс» и «Синема Стар», короткий промежуток между офлайн— и онлайн-премьерой скажется на доходе кинотеатров. Как сообщает «Коммерсант», компании согласны как минимум на 6-недельное так называемое окно. В ином случае они требуют изменить финансовые условия сделки с поставщиком фильма, в частности в Ассоциации владельцев кинотеатров считают, что нужно увеличить для киносетей долю в сборах. Обычно она составляет половину от полученных денег. В случае с фильмом «Елки-8» кинотеатры могут быть использованы лишь для привлечения внимания пользователей онлайн-платформы, считают собеседники газеты.

Создатели фильма официально ситуацию пока не комментировали. В интернете у новой части «Елок» рейтинг ожидания оказался низким.