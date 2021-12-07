Валерий Фадеев просит мэра рассмотреть жалобу жителей столицы на указатели на узбекском и таджикском языке в метро

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев просит мэра Москвы рассмотреть жалобу жителей столицы на указатели на узбекском и таджикском языке в метро. По мнению недовольных москвичей, это не соотносится с политикой по интеграции мигрантов в местную культуру.

Член СПЧ Ева Меркачева подтвердила в эфире «Эха», что таких жалоб от москвичей действительно много.

Указатели на узбекском и таджикском языках появилась на станциях метро Прокшино и Лесопарковая, от которых ходят автобусы до миграционного центра «Сахарово*».



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