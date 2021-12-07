Госдума приняла во втором чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции

После того, как закон вступит в силу, полицейские получат право вскрывать автомобили. Основанием станет угроза террористического акта, подозрения в перевозке наркотиков, попытка спасти чью-то жизнь или предотвратить преступление. Кроме того, такие меры можно применять при массовых беспорядках или чрезвычайных ситуациях. Полицейский обязан разъяснить, почему и на каком основании он собирается вскрыть автомобиль. Однако законопроект предполагает, что действовать силовики могут и без собственника машины. В таком случае его должны уведомить в течение суток. Расширяются основания и для проникновения в жилые дома, квартиры, на частную территорию. Теперь полицейские смогут это сделать не только для задержания подозреваемого, но и человека без процессуального статуса, на которого просто указали очевидцы или пострадавшие. При оцеплении мест происшествия или различных территорий силовики получат право обыскивать граждан и транспорт, а при отказе не выпускать или не пускать за ограждения. В оцеплении могут быть не только здания, но и участки местности. Максимальный размер площади не уточняется. Кроме того, разъясняется, что полиция сможет ограждать места публичных и массовых мероприятий и обозначать их визуально.

Госдума планирует рассмотреть законопроект в третьем и окончательном чтении завтра.