Z Архив новостей новости
5 1 6 594
18:22, 07 декабря 2021

Всемирная организация здравоохранения против переливания плазмы крови переболевших пациентам с ковидом

Обновленные рекомендации опубликованы на сайте ВОЗ. Они основаны на исследованиях с участием более 16-ти тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения пока не дает рекомендаций по борьбе со штаммом омикрон. Необходимо больше времени для его изучения, — заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. При этом он подчеркнул, что в Европе по-прежнему преобладает штамм дельта, и способы сдерживания инфекции прежние: вакцинация и ревакцинация, а также масочный режим.

Вирусолог Петр Чумаков считает, что омикрон-штамм коронавируса может помочь в борьбе с пандемией. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дума ТВ».
При этом Чумаков подчеркнул, что делать однозначные выводы пока рано, требуется больше наблюдений за новым вариантом болезни.

Роспотребнадзор принимает все возможные меры, чтобы ограничить проникновение нового штамма в Россию, — сообщила глава ведомства Анна Попова.
По мнению Поповой, снимать коронавирусные ограничения пока преждевременно, это может привести к росту заболеваемости.

В России впервые с середины октября выявлено менее 32-х тысяч заразившихся коронавирусом за сутки в том числе в Москве около 2,5 тысяч, – сообщает оперативный штаб. Смертность по-прежнему остается высокой – 1182 человека.

По данным Министерства здравоохранения, в России вторую неделю сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более 60 тысяч пациентов лечатся амбулаторно и около 5 тысяч на аппаратах ИВЛ.
Министр Михаил Мурашко подчеркивает, что в российских больницах нет дефицита медицинского кислорода. Министр также сообщил, что вакцинацию от коронавируса прошли более 62% взрослых россиян.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью телеканалу НТВ отметила, что что если человек не вакцинируется от коронавируса, то он должен быть готов к ограничениям. Она напомнила, что в Госдуме сейчас находятся два законопроекта о возможном введении QR-кодов, и к гражданам необходимо прислушиваться.
Москалькова добавила, что нельзя заставить человека вакцинироваться, но нужно убеждать людей и «с уважением относиться к их внутреннему миру».

Вакцинация от коронавируса должна быть доступна гражданам и в новогодние праздники, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также подчеркнул, что учреждения системы здравоохранения должны работать без сбоев и в праздничные дни.

В России с июня по сентябрь закрылось почти 2000 аптек. Это примерно 3% от всех точек, которые работали в стране с начала лета. Чаще всего закрывались объекты малого и среднего бизнеса, — пишут «Ведомости», ссылаясь на отчёт аналитической компании DSM Group.
Из отчёта DSM Group следует, что темпы прироста аптечного розничного сегмента в деньгах замедлились. Эксперты считают, что к докризисному росту розница в ближайшее годы не вернётся, — пишут «Ведомости».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 180 6 18939 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 174 6 18568 02.12
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 177 6 20757 06:12
Новости

При стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы скончались администратор и охранник Еще 4 человека пострадали, в их числе 10-летняя девочка…

5 33 6 5145
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 44 6 7508 03.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Самый опасный военно-политический кризис Тем самым от России требуется не дать жесткого ответа на готовящееся уже 5 лет военное наступление ВСУ на Донбасс…

5 43 6 7257 12:16
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как остудить Украину? Жёсткий визовый режим и отнять дудку Можно, конечно, обсуждать этот вопрос, выстраивая различные заумные конструкции, ссылаясь на геополитические интересы США и России, но в жизни гораздо проще…

5 84 6 14233 06.12
Блоги

+ Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Речь на вручении премии «Звезда Театрала»…

5 188 6 33084 10:44
8читать ;смотреть
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 91 6 17438 01.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 272 6 51824 05.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 101 6 20715 06.12
Блоги

Алексей Навальный политик

Как тюрьма помогает понять феминисток Решил и записался в швейный цех. — Значит, швея, — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть…

5 157 6 32194 12:19
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Украина и четыре думские партии войны Что единороссы, что зюгановцы, что прилепинцы-мироновцы, что жириновцы — это одна и та же партия войны.

5 100 6 24270 04.12
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 88 6 25209 01.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

В МФЦ «Рязанский» произошла трагедия В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали….

5 66 6 18869 15:52
Блоги

«Гнида, прививайся от ковида» Телеграм-канал подмосковного оперштаба по борьбе с ковидом репостнул картинку с агрессивным призывом вакцинироваться…

5 18 6 5198 15:55

Популярное за неделю

Новости

Два человека погибли, трое пострадали в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы Стрелявшего задержали, сообщил мэр Сергей Собянин…

5 50 6 47728
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Окно в Европу должно быть точно по размеру ракеты. А больше, с точки зрения Владимира Владимировича, ничего и не надо…

5 34 6 78078 01.12
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3502 05.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 298 6 154315 02.12
Интервью Пастуховские четверги

Владимир Пастухов гость: Владимир Пастухов научный сотрудник University College London

Они рациональны. У них есть две угрозы: умрет один миллион больше, один миллион меньше — или поссориться со своим электоратом…

5 59 6 63777 02.12
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9348926
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5104552

Сегодня в эфире