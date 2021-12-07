Всемирная организация здравоохранения против переливания плазмы крови переболевших пациентам с ковидом

Обновленные рекомендации опубликованы на сайте ВОЗ. Они основаны на исследованиях с участием более 16-ти тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения пока не дает рекомендаций по борьбе со штаммом омикрон. Необходимо больше времени для его изучения, — заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. При этом он подчеркнул, что в Европе по-прежнему преобладает штамм дельта, и способы сдерживания инфекции прежние: вакцинация и ревакцинация, а также масочный режим.

Вирусолог Петр Чумаков считает, что омикрон-штамм коронавируса может помочь в борьбе с пандемией. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дума ТВ».

При этом Чумаков подчеркнул, что делать однозначные выводы пока рано, требуется больше наблюдений за новым вариантом болезни.

Роспотребнадзор принимает все возможные меры, чтобы ограничить проникновение нового штамма в Россию, — сообщила глава ведомства Анна Попова.

По мнению Поповой, снимать коронавирусные ограничения пока преждевременно, это может привести к росту заболеваемости.



В России впервые с середины октября выявлено менее 32-х тысяч заразившихся коронавирусом за сутки в том числе в Москве около 2,5 тысяч, – сообщает оперативный штаб. Смертность по-прежнему остается высокой – 1182 человека.

По данным Министерства здравоохранения, в России вторую неделю сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более 60 тысяч пациентов лечатся амбулаторно и около 5 тысяч на аппаратах ИВЛ.

Министр Михаил Мурашко подчеркивает, что в российских больницах нет дефицита медицинского кислорода. Министр также сообщил, что вакцинацию от коронавируса прошли более 62% взрослых россиян.



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью телеканалу НТВ отметила, что что если человек не вакцинируется от коронавируса, то он должен быть готов к ограничениям. Она напомнила, что в Госдуме сейчас находятся два законопроекта о возможном введении QR-кодов, и к гражданам необходимо прислушиваться.

Москалькова добавила, что нельзя заставить человека вакцинироваться, но нужно убеждать людей и «с уважением относиться к их внутреннему миру».

Вакцинация от коронавируса должна быть доступна гражданам и в новогодние праздники, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также подчеркнул, что учреждения системы здравоохранения должны работать без сбоев и в праздничные дни.

В России с июня по сентябрь закрылось почти 2000 аптек. Это примерно 3% от всех точек, которые работали в стране с начала лета. Чаще всего закрывались объекты малого и среднего бизнеса, — пишут «Ведомости», ссылаясь на отчёт аналитической компании DSM Group.

Из отчёта DSM Group следует, что темпы прироста аптечного розничного сегмента в деньгах замедлились. Эксперты считают, что к докризисному росту розница в ближайшее годы не вернётся, — пишут «Ведомости».