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18:12, 07 декабря 2021

В эти минуты должны начаться переговоры президентов России и США

Переговоры пройдут в формате телемоста. Их впервые проведут по защищённой линии видеосвязи между Россией и США. Этот способ общения как рассказали в Кремле, давно существует, правда до этого дня его тестировали в рабочем режиме. Теперь же президенты двух стран смогут обсудить темы, которые требуют повышенного уровня секретности, заверил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, сегодняшние переговоры подтверждают, что президенты не хотят заводить очень непростые отношения в тупик. На повестке целый ряд тем, но одной из главных, как ожидается, станет ситуация на Украине. США и другие западные страны последние недели обвиняют Россию в стягивании войск и техники к границе с Украиной. Американская разведка утверждает, что Москва может начать вторжение в начале следующего года. Российские власти настаивают, что военных планов в отношении Украины нет. Глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил Киеву о необходимости выполнять минские соглашения.

Незадолго до переговоров президент США Джо Байден сказал, что не признаёт никаких так называемых «красных линий» в отношении Украины, о них немного раньше говорил его российский коллега. Владимир Путин считает таковыми приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на Украине ударных комплексов. Президент Байден при общении с Путиным выразит обеспокоенность военной активностью на границе с Украиной и подтвердит поддержку её территориальной целостности, сказала пресс-секретарь Белого дома. При этом Джен Псаки отметила, что США настроены на конструктивный разговор с Россией.

Помимо Украины президенты двух стран обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность, кибербезопасность. Не оставят без внимания ситуацию на Ближнем Востоке и Центральной Азии. Официальные заявления лидеров стран по итогам переговоров по сообщениям Кремля и Белого дома не предусмотрены.

Предыдущий раз Путин и Байден общались в июне в Женеве. Лидеры двух стран тогда встретились лично. Новой встречи президентов до конца года в очном формате не планируется.

Американские власти разрабатывают новые санкции против Кремля на случай военного вторжения на Украину, — утверждают западные СМИ. С обзором публикаций на эту тему – Ринат Валиулин.

Санкции включат в себя новые меры против членов близкого круга Путина и российских энергопроизводителей, а также, возможно, один потенциальный «ядерный вариант» — отключение России от международной платежной системы SWIFT.
Согласно этой информации, еще не было принято окончательных решений о том, применять ли новые санкции и когда; администрация Байдена в настоящее время ведет переговоры с европейскими партнерами, многие из которых имеют более тесные экономические отношения с Россией, в расчете на координацию совместных действий.
Представитель администрации, продолжает CNN, выступая журналистам на брифинге перед запланированным на сегодня сеансом видеосвязи Байдена с Путиным, заявил, что США вступили в «интенсивные дискуссии с европейскими партнерами о том, что мы будем делать коллективно в случае крупной российской военной эскалации».
Люди, знакомые с ходом обсуждений, продолжает CNN, утверждают, что новые экономические санкции могут быть направлены против целого ряда секторов российской экономики и банковской сферы, а именно платежной системы SWIFT, от которой Россия сильно зависит. Ограничительные меры могут также затронуть суверенный долг России. Собеседник издания предупредил Россию, что если она вторгнется на Украину, то США и Европа вместе введут «худшие экономические санкции, которые когда-либо вводились против страны, за пределами Ирана и Северной Кореи.
Агентство Блумберг, в свою очередь, уточняет, что «самый радикальный вариант санкций — запрет доступа к SWIFT — нанес бы ущерб рядовым гражданам, поэтому чиновники в администрации более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты». Помимо этого, пишет Блумберг, США также могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

В Кремле отказались комментировать сообщения о новых санкциях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал только, что не видел «никаких косвенных подтверждений» от США.
В Кремле также назвали эти сообщения продолжением «информационной истерики» перед переговорами Путина и Байдена.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал чушью информацию об ограничении конвертации рубля из-за новых санкций США. Сделать это просто невозможно, – уверен Греф. С ним согласен и экономист Сергей Алексашенко. По мнению Алексашенко, отключение от системы SWIFT приведет к более медленному прохождению платежей, но это не означает, что российская банковская система будет изолирована.


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