Один из посетителей открыл стрельбу в здании МФЦ на юго-востоке Москвы

Погибли два человека. Пострадавших четверо – среди них 10-летняя девочка. Позже появилась информация, что она скончалась, однако в Следственном комитете это опровергли.

В московской мэрии сообщили, что состояние пострадавших, в том числе 10-летней девочки оценивается как тяжелое. Все они в операционных. Взрослые находятся в НИИ Склифосовского, а ребенок в Морозовской больнице.

В результате стрельбы скончались администратор МФЦ и охранник.

Первые сообщения о стрельбе в московском МФЦ появились около 4 часов вечера. Практически сразу была установлена личность преступника – им оказался Сергей Глазов. 45-летний мужчина, по данным МВД, является бывшим военнослужащим. Он зарегистрирован в Москве. Как сообщают в министерстве, стрелок открыл огонь на поражение после прозвучавшей просьбы надеть маску. Стрельба началась в ГБУ «Жилищник», которое находится в том же здании, что и МФЦ. Там Глазов выстрелил в сотрудника, а затем, спускаясь на 1-й этаж, открыл огонь по охраннику. Оба они погибли на месте. Стрелок, как сообщает полиция, после преступления попытался сбежать. Находившийся в здании инспектор по миграции, услышав хлопки и пожарную сирену, выбежал в коридор. Очевидцы указали ему на мужчину, который быстро уходил из здания, после чего полицейский задержал его. У Глазова силовики обнаружили пистолет фирмы «Глок», нож и сумку с торчащими проводами. Однако позже выяснилось, что взрывных устройств там не было. Москвич не является официальным владельцем обнаруженного у него оружия, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник. Сейчас Глазова допрашивают следователи, силовики отправились и в квартиру к преступнику. Соседи отзываются о нем, как о неадекватном человеке. Сам Глазов, по данным «Интерфакса», находится в невменяемом состоянии. Стрелок рассказывает силовикам о всемирном заговоре, связанном с пандемией. Стало известно, что ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

После стрельбы в здании столичного МФЦ возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и о незаконном обороте оружия. Глазову грозит пожизненное заключение.

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал, как задержал злоумышленника: «При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину возможности воспользоваться данным оружием, обезвредил его и дожидался прибытия помощи».

В МВД уже сообщили, что полицейского представят к награде. Благодаря его действиям удалось предотвратить более тяжкие последствия, — считает министр Владимир Колокольцев.

Устроивший стрельбу в МФЦ заранее спланировал нападение — источник ТАСС.

Операция девочки, пострадавшей во время стрельбы, носила простой, косметический характер, ее выпишут к концу недели, сообщил журналистам главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев. Он отметил, что состояние девочки при поступлении оценивалось как средней тяжести, девочка была в сознании.