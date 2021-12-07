Рейтинг самых влиятельных женщин мира, который составляет журнал Forbes, впервые с 2011 года не возглавила Меркель

Рейтинг самых влиятельных женщин мира, который составляет журнал Forbes, впервые с 2011 года не возглавила Ангела Меркель. На первом месте оказалась бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса писательница Маккензи Скотт. Американская версия издания отметила ее благотворительную деятельность.

Второе место в списке заняла вице-президент США Камала Харрис. За ней следуют директор Международного валютного фонда Кристин Лагард и гендиректор General Motors Мэри Барра, а также предпринимательница и бывшая супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Гейтс.

Единственная представительница России в списке четвертый год подряд — председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В этом году она переместилась с 57-й на 60-ю строчку.

