Роскомнадзор пригрозил заблокировать Tor в случае отказа удалить ссылки на «запрещенную информацию»

Об этом сообщает проект «Роскомсвобода». На странице, которая вызвала претензии у российского регулятора, рассказывается, что такое Tor и содержится ссылка на скачивание браузера. Какая именно информация является запрещенной, не уточняется.

Несколько дней назад российские пользователи столкнулись с трудностями при пользовании Tor. По данным IT-исследователей, система прокси-серверов частично перестала работать почти у всех крупных российских провайдеров. Зампред думской комиссии по информполитике Антон Горелкин, комментируя блокировку браузера заявил, что Tor — это «абсолютное зло», с помощью которого «молодежь вовлекается в наркопотребление».