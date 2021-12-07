При стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы скончались администратор и охранник, еще 4 человека пострадали, в их числе 10-летняя девочка. Состояние всех раненых оценивается как тяжелое, они находятся в операционных, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заверила, что жизни и здоровью девочки сейчас ничто не угрожает.

Мужчина устроил стрельбу в МФЦ района Рязанский. По предварительным данным, он начал стрелять после того, как охранник попросил его надеть маску. Злоумышленника задержали. Им оказался 45-летний житель Москвы Сергей Глазов. Телеграм-каналы пишут, что он бывший сотрудник Службы внешней разведки. По данным ТАСС и Интерфакса, он находился в невменяемом состоянии, его отправят на психиатрическую экспертизу. В его квартире проходит обыск.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Задержанному грозит вплоть до пожизненного заключения.