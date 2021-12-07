ФСБ задержала бывшего главу Калининского района Ивана Громова, который вчера ушёл в отставку

Официальная причина увольнения — провал в уборке снега. Однако уже сегодня Громову предъявили обвинения в мошенничестве.

Сотрудники ФСБ провели обыск в квартире бывшего главы Калининского района Ивана Громова и теперь допрашивают его в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве. Ему вменяют хищение в размере двухсот пятидесяти миллионов рублей. Силовиков интересует его работа в комитете информатизации, который он возглавлял четыре года. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру». Напомню, что накануне губернатор Петербурга Александр Беглов отчитывал чиновников за плохую уборку снега. Больше всего критиковали именно Калининский район. Через несколько часов Иван Громов ушёл в отставку. По официальной версии чиновник подал заявление на увольнение по собственному желанию. Однако опрошенные «Эхом» политологи напоминают, что Громов пять лет возглавлял Петроградский район, который считается вотчиной бывшего председателя петербургского парламента, а ныне депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Сейчас сотрудники ФСБ нагрянули в администрацию Калининского района Петербурга. Обыски проходят в кабинете Ивана Громова.