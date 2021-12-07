Президенты России и США проведут сегодня переговоры по видеосвязи

Владимир Путин и Джо Байден, как пишет Вашингтон Пост, возможно, будут обсуждать вопрос войны и мира. Между тем, накануне телеканал CNN сообщил, что американская администрация подготовила максимально жесткие санкции в отношении Кремля на случай начала военных действий на Украине.

В годовщину Перл Харбора, во время видеозвонка с Владимиром Путиным президент США Джо Байден намерен предупредить российского лидера о недопустимости военных действий против Украины и в деталях изложить, что ждет Россию в противном случае. Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого Дома, Джо Байден не потерпит никаих «красных линий», озвученных ранее Кремлем по поводу вступления Украины в НАТО, и заявят Владимиру Путину, что в случае начала военных действий Россию ждут не только самые жесткие санкции в отношении российской экономики, но и дополнительные войска на восточном фланге НАТО. Накануне звонка CNN также сообщил, что американские чиновники рассматривают вопрос введения санкций против российского энергетического сектора потенциально ядерную опцию отключения России от системы международных банковских расчетов СВИФТ. США готовы ввести существенные экономические контрмеры, способные нанести серьезный ущерб российской экономике, и Вашингтон сейчас ведет переговоры с Европой о координации по санкциям — в понедельник Байден вечером провел телефонный разговор по Украине с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, а госсекретарь США Тони Блинкен позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и заверил в «непоколебимой поддержке» со стороны США. Обе американские партии поддерживают введение санкций против Северного Потока-2 — за эту меру выступают даже демократы, несмотря на то, что администрация Байдена весной сняла санкции с трубопровода, чтобы не ссориться в Германией.

Как пишет американская пресса, президент США Джо Байден считает, что любой разговор лучше молчания и что Владимир Путин отвечает на прямоту и силу. Во время переговоров из ситуационной комнаты Белого дома сегодня Байден подробно изложит своему коллеге, как Россия будет наказана, если начнет вторжение на Украину.