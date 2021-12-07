При стрельбе в московском МФЦ «Рязанский» погибли два человека

Еще как минимум четверо пострадали.

На месте трагедии погибли сотрудница МФЦ и посетитель, сообщает МВД. По данным СМИ, стрельбу устроил 45-летний москвич Сергей Глазов. Его не пустили в здание из-за отсутствия медицинской маски, после чего он достал боевое оружие и начал стрелять. Посетители вместе с сотрудниками спрятались в кабинетах. Их вывели после того, как огонь прекратился. При этом несколько человек получили ранения, среди них и 10-летняя девочка, сообщают в МВД. Интернет-издание Readovka называет стрелявшего бывшим военнослужащим: он работал на Службу внешней разведки. Сначала сообщалось, что Глазов, помимо американского пистолета «Глок», принес в МФЦ сумку с точащими из нее проводами. В ней, предположительно, могла находиться взрывчатка. Но позднее источник агентства ТАСС это не подтвердил. Силовики официально эту информацию пока не комментировали. Стрелка задержал сотрудник Федеральной миграционной службы и передал его приехавшим на место силовикам, которые доставили напавшего на допрос в отдел полиции.

Сообщается, что оружие не было зарегистрировано на напавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Состояние пострадавших, в том числе ребенка, оценивается как тяжелое, сообщила только что вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.