Вашингтон, по данным CNN, разрабатывает новый пакет санкций против Москвы на случай военного вторжения на Украину

Вашингтон, по данным телеканала CNN, разрабатывает новый пакет санкций против Москвы на случай военного вторжения на Украину. По словам источников, речь идет об отключении России от системы межбанковских переводов SWIFT. Кроме того, санкции могут быть введены против окружения президента Владимира Путина и российских олигархов. Окончательное решение еще не принято. США хотят скоординировать свои действия с европейскими партнерами, – добавили собеседники телеканала. Между тем агентство Bloomberg сообщает, что США и Евросоюз рассматривают возможность санкций в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций. Среди других вариантов ограничения на конвертацию рубля на другие валюты и ограничения на покупку российских долговых обязательств на вторичном рынке.

Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что новые возможные санкции США станут серьезной проблемой не только для бизнес-элит, но и для силовых структур. Об этом он сказал в эфире «Эхо Москвы».

Ранее о возможных санкциях со ссылкой на свои источники написало американское информационное агентство Bloomberg.