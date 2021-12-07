Глава крымского представительства «Аэрофлота» Роберт Валеев покончил с собой

Это подтвердила пресс-служба авиакомпании и глава Крыма Сергей Аксенов. От комментариев они воздержались.

Изначально о смерти Валеева написали телеграм-каналы. По данным Baza и Mash, он совершил самоубийство на рабочем месте в минувшее воскресенье. «Mash на волне» пишет, что он заранее попросил отключить камеры видеонаблюдения в офисе и оставил предсмертную записку, в которой «попрощался с семьей и обвинил в своем решении двух человек, которые хотели с помощью крымского главы разделить бюджет «Аэрофлота»». Baza, в свою очередь, сообщает, что перед самоубийством Валеев должен был лететь в Москву, на встречу с директором департамента управления филиалами и представительствами компании Геннадием Бочарниковым. По сведениям телеграм-канала, Валеев предполагал, что его собираются уволить.

