Член СПЧ Меркачева: В «пыточных» регионах заключенных вакцинируют всех подряд, несмотря на тяжелые заболевания

Член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в «пыточных» регионах заключенных вакцинируют всех подряд, несмотря на тяжелые заболевания.

«Когда человека задерживают, никто не спрашивает – есть у него QR-код или нет, а мы тогда подумаем, куда его поместить. Конечно же, сажают всех подряд, там предлагают человеку вакцинироваться. В нормальных регионах все-таки это добровольно и с учетом того, нет ли у него тяжелых болезней. В «пыточных» регионах прививают вообще всех, без разницы в каком состоянии человек, и никто не отслеживает последствия после вакцинации», — рассказала Меркачева.