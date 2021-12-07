Система унижений заключенных используется администрацией колоний в личных целях – Меркачева

Криминальная система унижений заключенных используется администрацией колоний в личных целях. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист газеты «Московский комсомолец», член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева.

«Персонал, сотрудники, начальники администрации учреждений хотят сделать из них [осужденных] покорных, дисциплинированных, но у них нет инструментов, видимо, у них не хватает, ни воспитания, ни образования, что им проще использовать эту криминальную систему «обиженных», «опущенных». Они ею манипулируют и, когда говорят, что «мы боремся с этой криминальной субкультурой», — все это поддерживается исключительно администрацией тех же самых красных колоний. Они сами зачастую просят активистов кого-то опустить, чтобы потом этот человек не жаловался, например. Они очень боятся жалоб», — сказала она.

Члены Совета по правам человека представят доклад Владимиру Путину по итогам инспекционного объезда СИЗО и колоний в стране. По словам члена проверочной комиссии Андрея Бабушкина, за последние три недели члены СПЧ объехали 20 исправительных учреждений. Результаты проверок также направят новому директору ФСИН Аркадию Гостеву и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

Предыдущий глава ФСИН Александр Калашников ушел в отставку после публикации архива с тысячью записей на служебные видеорегистраторы пыток и изнасилований заключенных по всей стране, от Саратова до Камчатки.