В России существует порядка 10 пыточных колоний – член СПЧ Меркачева

В России существует порядка 10 пыточных учреждений ФСИН. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист газеты «Московский комсомолец», член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева.

«Ситуация [в российских колониях] очень неоднародная. В абсолютном большинстве учреждений люди просто живут, отбывают наказание, потом освобождаются и потом рассказывают, что их никто не бил и не пытал. Но при этом у нас есть в России пыточные учреждения. Их не так много, по моим подсчетам, меньше десятка, но это те учреждения, даже слыша которые, у людей волосы встают дыбом и они боятся туда ехать. Среди этих учреждений как раз была Саратовская ОТБ. Беда в том, что жалобы оттуда поступали, но никто особенно не верил в это, получается, что слово заключенного не стоит ничего, это ноль. Только когда было видеодоказательство всего этого, только тогда опомнились, сообразили, что это реальность», – сказала она.

Меркачева отметила, что комиссия СПЧ направила отчет о проверке колоний во ФСИН.

«Мы побывали в Кировской области, одной из проблемных, мы из Кирова получали много жалоб. <...> Мы попали в учреждение, о котором было много слухов, так называемый, «черный дятел», колония 6. Говорили, что она страшнее, чем колония для пожизненно осужденных. В этой колонии содержатся рецидивисты, которые совершили тяжкие преступления. <...> По их словам, их заставляли есть фекалии, их насиловали, заставляли целовать подошвы ног охранникам, унижали и избивали. <...> Рассказывали нам осужденные о том, как их избивали сотрудники администрации, называли фамилии нескольких работников, среди них офицеры. Мы все эти данные передали во ФСИН, прокурор присутствовал. Наш отчет мы отправили во все инстанции», — подчеркнула она.

Правозащитница добавила, что заключенные рассказывали проверочной комиссии о пытках, которые к ним применяли.

«То, что мы сделали, не сделал бы ни местный прокурор, ни местные правозащитники. Люди раскрывались, люди были готовы всех схемы выдавать, рассказывали о методах пыток. о новых способах. Один из осужденных рассказал про Саратовскую колонию 13, где активисты пытали человека таким образом: они его укладывали в сумку дорожную, с которой осужденные идут на этап, и он должен был там лежать, они с ней ходили, ее подбрасывали или оставляли на несколько суток. Рассказывали, как держали человека и лили ему на лицо по три ведра воды, он захлебывался каждый раз. Бесконечное прощание с жизнью: он захлебывался — прекращали, он откашливался – продолжали», — заключила она.

Члены Совета по правам человека представят доклад Владимиру Путину по итогам инспекционного объезда СИЗО и колоний в стране. По словам члена проверочной комиссии Андрея Бабушкина, за последние три недели члены СПЧ объехали 20 исправительных учреждений. Результаты проверок также направят новому директору ФСИН Аркадию Гостеву и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой.

Предыдущий глава ФСИН Александр Калашников ушел в отставку после публикации архива с тысячью записей на служебные видеорегистраторы пыток и изнасилований заключенных по всей стране, от Саратова до Камчатки.