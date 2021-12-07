Глава МОК заявил о политическом нейтралитете организации в вопросе дипломатического бойкота Олимпиады в Китае

Глава Международного Олимпийского комитета заявил о политическом нейтралитете организации в вопросе дипломатического бойкота Олимпиады в Китае. Об этом ранее объявили США. Позиции других стран в вопросе бойкота пока расходятся.

Присутствие чиновников и дипломатов на зимних играх в Пекине глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах назвал исключительно политическим решением каждого правительства. МОК по его словам полностью признаёт это право, но придерживается нейтралитета. Бах отметил, что задача комитета провести игры и собрать на них спортсменов из сборных со всего мира. Напомню, США вчера отказались направлять на игры в Пекин, они пройдут в феврале следующего года дипломатических и официальных представителей. Белый дом объяснил решение массовыми репрессиями на северо-западе Китая мусульман-уйгуров. Сборная США примет участие в Олимпиаде. Следом Новая Зеландия объявила, что не направит дипломатов в Пекин. Решение объяснили мерами безопасности из-за ковида. Так же может поступить и Австралия. В свою очередь Франция учла решение США, но скоординирует позицию с другими странами ЕС, сообщили в МИДе. Власти Италии пока не намерены присоединяться к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине. Британия обещала рассмотреть вопрос позже. Со своей стороны, Южная Корея поддержала Китай, при этом в МИДе не уточнили, планирует ли Сеул отправить правительственную делегацию на Олимпиаду.

В Кремле призвали США не допустить того, чтобы дипломатический бойкот перерос в политический.