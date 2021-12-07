Российский политик Алексей Навальный, который находится в покровской колонии, рассказал, что начал работать в швейном цехе.

Алексей Навальный на своей станице в социальной сети Instagram опубликовал фотографию. Подпись к ней он начал с фразы: «как тюрьма помогает понять феминисток». Дело в том, что начальство колонии приняло решение привлечь его к трудовой деятельности, так как политик находится в тюрьме уже девять месяцев. Помимо швейного цеха, по словам Навального, имелись вакансии дневального, повара, пекаря и подсобного рабочего. Как пишет оппозиционер, в заявлениях на обучение, на информационных стендах, а также в прочих документах название его новой профессии звучит как «швея». На вопрос о мужской форме названия вакансии, ему ответили, что «оператор швейного цеха» – это совсем другая профессия. Политик напомнил, что раньше «посмеивался над феминистками, которые хотят быть «блогерками» и «авторками». Сейчас, по словам Навального, он поддерживает право каждого называться так, как он хочет. Оппозиционер написал, что язык для этого и существует, чтобы развиваться в соответствии с запросами общества.

Навальный оказался в тюрьме после того, как суд заменил ему условный срок на реальный по делу компании «Ив Роше». Политик осужден на 2 года и 8 месяце заключения.