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16:08, 07 декабря 2021

Москалькова считает, что каждый вправе самостоятельно принимать решение о вакцинации от коронавируса

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что каждый вправе самостоятельно принимать решение о вакцинации от коронавируса, но в случае отказа от прививки должен быть готов к ограничениям. Об этом Москалькова заявила в интервью телеканалу НТВ. Она напомнила, что в Госдуму поступили правительственные законопроекты об использовании КР-кодах в общественных местах и на транспорте.
Москалькова уверена, что большинство хочет защититься от людей без прививок, которые могут быть потенциальными носителями вируса.


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