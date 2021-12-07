Мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Мужчина с пистолетом зашел в МФЦ «Рязанский» и открыл стрельбу. По предварительным данным, охранник и оператор получили пулевые ранения.

Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу. «Мужчина, москвич 45 лет задержан», — сказал источник «Интерфаксу».

Два человека погибли, три получили ранения во время стрельбы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, стрелка задержали. Мэр подчеркнул, что врачи делают все возможное для спасения раненых.

Мужчина, задержанный за стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы, находится в неадекватном состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Одна из пострадавших — 10-летняя девочка, — утверждает источник ТАСС. Погибшие – сотрудница МФЦ и посетитель, — это данные МВД.

Telegram-каналы сообщают, что стрелявший москвич, его зовут Сергей Глазов. По некоторым данным, причиной конфликта стала просьба надеть маску.