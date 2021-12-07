Z Архив новостей новости
5 1 6 143
15:36, 07 декабря 2021

Всемирная организация здравоохранения пока не дает рекомендаций по борьбе со штаммом омикрон

Необходимо больше времени для его изучения, — заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. При этом он подчеркнул, что в Европе по-прежнему преобладает штамм дельта, и способы сдерживания инфекции прежние: вакцинация и ревакцинация, а также масочный режим.
При этом Кллюге назвал крайней мерой обязательную вакцинацию от коронавируса.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский 01:36 Александр Лукашенко: Крым де-факто и де-юре российский «Ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того — это вопрос, которого не существует»...

5 180 6 18643 01.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамиль Гарифуллин доцент института психологии и образования Казанского федерального университета

Психология и философия блефа личности Илона Маска Я не хаю Запад за то, что он значительно экономически сильнее России. Я попытался проанализировать различные грани. И обозначил те грани, которые настораживают и требуют объективного отношения…

5 172 6 18117 02.12
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Десять лет хрустя Не широко, не пафосно и не официально, однако десятилетие зимних протестов 2011 года в России отмечается – понятное дело, главным образом в сети…

5 134 6 17441 06:12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Юрий Дмитриев: вот кто на самом деле «политзаключенный № 1» в России За все те же «преступления», которых Дмитриев не совершал — и по большей части обвинений в которых он уже дважды был оправдан…

5 44 6 7276 03.12
Блоги

+ Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Лия Ахеджакова: Почему звание иноагента присваивается лучшим людям профессии? Лучшим! Речь на вручении премии «Звезда Театрала»…

5 117 6 19868 10:44
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Как тюрьма помогает понять феминисток Решил и записался в швейный цех. — Значит, швея, — сказало начальство. Вот, думаю, что за люди такие? Обязательно надо сказать «швея» в женском роде, чтоб поддеть…

5 90 6 15975 12:19
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Как остудить Украину? Жёсткий визовый режим и отнять дудку Можно, конечно, обсуждать этот вопрос, выстраивая различные заумные конструкции, ссылаясь на геополитические интересы США и России, но в жизни гораздо проще…

5 61 6 11659 06.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

На фронтах борьбы с коронавирусом Ничего нарушающего права человека в обязательной вакцинации нет, и властям тут следовало бы действовать более решительно: дестабилизация обстановки в обществе скорее случится от постоянного изменения позиций…

5 91 6 17427 01.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Что можно России, нельзя НАТО? До известных российских событий 2014 года, стремление Украины в НАТО было не столь сильно. Как раз до них Украина вообще имела внеблоковый статус, который вроде бы устраивал все стороны…

5 267 6 51670 05.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«История ничему не учит, но сурово наказывает» О последствиях подписания соглашений в Беловежской пуще…

5 94 6 19693 06.12
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Украина и четыре думские партии войны Что единороссы, что зюгановцы, что прилепинцы-мироновцы, что жириновцы — это одна и та же партия войны.

5 99 6 24179 04.12
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College London

Проклятый «моментум». Минский тупик украинского Брестского мира Поскольку минский формат был признан и легитимизирован Западом, он превращается в дипломатический тупик, препятствующий любому компромиссному разрешению украино-российского конфликта, оставляя только две возможности…

5 57 6 15568 12:36
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Толерантное безумие Надо стереть всё, что можно. Отменить деление на мужчин и женщин, на отцов и матерей, мальчиков и девочек — роли же сейчас каждый выбирает по вкусу. Европа стремительно погружается в безумную, абсурдную толерантность…

5 88 6 25146 01.12
Блоги

Сергей Марков политолог

Будут ли переговоры Путина и Зеленского? Путин предлагает Зеленскому сначала выполнить хотя бы половину из обещанного. А потом встречаться. Это значит, что переговоры Путина и Зеленского невозможны?..

5 30 6 8990 03.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

«Ответственная бюд­жетная политика» Инфляция в России имеет да­леко не только монетарную природу, и бороться с ней правильнее не повышением про­центной ставки и ответственной бюджетной политикой, а нара­щиванием конкуренции, нормальной работой ФАС…

5 29 6 8726 02.12
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Демонстрация слабости Учитывая контекст, в котором сделано заявление Столтенберга (сосредоточение российских войск у границ Украины, о котором пишет западная пресса) можно было бы сказать, что это «потворство агрессии» или «развязывание рук»...

5 152 6 47498 02.12

Популярное за неделю

Новости

Bloomberg: Санкции США и ЕС могут затронуть возможность обмена рубля на доллар и евро Такой вариант рассматривается в случае нападения России на Украину, говорят источники…

5 14 6 9006
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Окно в Европу должно быть точно по размеру ракеты. А больше, с точки зрения Владимира Владимировича, ничего и не надо…

5 34 6 77680 01.12
#слушать 50:25 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3577000
«Со страниц романов Достоевского»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3447 05.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

У Путина ангельское терпение. Пора с этими клоунами завязывать, Владимир Владимирович! Тема Украины в российском медиаполе стала перебивать тему ковида, и рано или поздно будет развязка. Какая?..

5 295 6 153892 02.12
Интервью Пастуховские четверги

Владимир Пастухов гость: Владимир Пастухов научный сотрудник University College London

Они рациональны. У них есть две угрозы: умрет один миллион больше, один миллион меньше — или поссориться со своим электоратом…

5 59 6 63613 02.12
#слушать 52:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9348824
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5104437

Сегодня в эфире