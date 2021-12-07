Необходимо больше времени для его изучения, — заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. При этом он подчеркнул, что в Европе по-прежнему преобладает штамм дельта, и способы сдерживания инфекции прежние: вакцинация и ревакцинация, а также масочный режим.
При этом Кллюге назвал крайней мерой обязательную вакцинацию от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения пока не дает рекомендаций по борьбе со штаммом омикрон
Необходимо больше времени для его изучения, — заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. При этом он подчеркнул, что в Европе по-прежнему преобладает штамм дельта, и способы сдерживания инфекции прежние: вакцинация и ревакцинация, а также масочный режим.