Всемирная организация здравоохранения пока не дает рекомендаций по борьбе со штаммом омикрон

Необходимо больше времени для его изучения, — заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. При этом он подчеркнул, что в Европе по-прежнему преобладает штамм дельта, и способы сдерживания инфекции прежние: вакцинация и ревакцинация, а также масочный режим.

При этом Кллюге назвал крайней мерой обязательную вакцинацию от коронавируса.