Телеграм-канал подмосковного оперштаба по борьбе с ковидом репостнул картинку с агрессивным призывом вакцинироваться

Официальный телеграм-канал подмосковного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом репостнул картинку с призывом вакцинироваться, причем в весьма агрессивной манере – она переделана из советского агитационного плаката. На картинке надпись «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида».
2021-12-07T15:35:39+03:00
2021-12-07T15:35:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:35, 07 декабря 2021
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