Телеграм-канал подмосковного оперштаба по борьбе с ковидом репостнул картинку с агрессивным призывом вакцинироваться

Официальный телеграм-канал подмосковного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом репостнул картинку с призывом вакцинироваться, причем в весьма агрессивной манере – она переделана из советского агитационного плаката. На картинке надпись «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида».