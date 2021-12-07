По данным Министерства здравоохранения, в России вторую неделю сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более 60 тысяч пациентов лечатся амбулаторно и около 5 тысяч на аппаратах ИВЛ.

Министр Михаил Мурашко подчеркивает, что в российских больницах нет дефицита медицинского кислорода. Министр также сообщил, что вакцинацию от коронавируса прошли более 62% взрослых россиян.