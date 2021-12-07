Новое происшествие в московском метро. Человек упал под прибывающий поезд на станции «Улица академика Янгеля». Пассажира удалось спасти, – сообщает «Интерфакс». В департаменте транспорта уточнили, что движение на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии входи в график.

Это второй за день случай падения человека на пути. Утром погиб пассажир на станции «Первомайская».