Глава СПЧ попросил столичного мэра разобраться с надписями в метро на таджикском и узбекском языках

На них поступали жалобы. Председатель СПЧ Валерий Фадеев перенаправил мэру Сергею Собянину жалобу на указатели на станции метро «Прокшино». В ней говорится, что у жителей вызывает особое раздражение то, что на табличках нанесены надписи на таджикском и узбекском языках. По мнению автора обращения, его имя в сообщении СПЧ не указано, это говорит о том, что «вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком». Фадеев просит Собянина рассмотреть эту жалобу и проинформировать о принятых мерах. По словам главы совета, неясно, как появление этих указателей на станции согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком.

Глава СПЧ уже не в первый раз привлекает внимание к этой теме. В ноябре он говорил об этом после визита в центр для мигрантов в Сахарово. Наличие в этом районе транспортных указателей на узбекском или таджикском Фадеев называл «довольно странным». Он подчёркивал, что трудовой мигрант гарантированно выпадает из правового и социального российского поля, если не знает русского языка.

Центр для мигрантов перенесли в Сахарово минувшей осенью. Предполагается, что приезжие из других стран могут получить патент на работу в Москве и в области только в этом месте.