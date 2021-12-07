Парламент ЯНАО поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Парламент Ямало-Ненецкого автономного округа поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Депутаты уверены, что эти ограничения дадут положительный эффект.

На сегодняшний день парламенты почти половины российских регионов поддержали правительственную инициативу, – пишет газета РБК.

В Кремле называют рабочим процессом разные мнения регионов по законопроектам о QR-кодах. По данным фонда «Петербургская политика», в 11 регионах законодательная власть уклонилась об обсуждения правительственной инициативы. Мосгордума, скорее всего, не будет рассматривать законопроекты. Отзыв может дать мэр Собянин. Этого будет достаточно, – заявили агентству «Интерфакс» представители КПРФ.